Bibberduik zondag gaat door! Sabine Van Damme

24 januari 2019

17u19 3 Gent Ja, er ligt sneeuw en het is ijskoud, en tòch gaat de Bibberduik zondag in de Blaarmeersen door. Het water is 3 graden warm.

De voorbije jaren werd de Bibberduik geregeld afgelast wegens te koud of vijver dicht gevroren, maar niks van dit alles dit keer. Het water is 3 graden ‘warm’ en er is geen ijsvorming. Dus gaat de Bibberduik door, nu zondag 27 januari om 14.30 uur.

Het zal er eentje zijn voor echte helden, het water was nog nooit zo koud als dit keer. 228 mensen schreven zich al in, maar gewoon ter plaatse aanmelden mag ook nog steeds, vanaf 13 uur. Schoenen aandoen – ook in het water – wordt sterk aangeraden. Verkleedpakken mogen ook, maar elk stuk kledij wordt zwaar in het water en maakt zwemmen nog lastiger dan het al is met koude spieren. Nu alleen nog hopen dat het niet regent zondag, en dan: alleen daarheen!

