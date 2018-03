Bezoekerstickets in rode en oranje zone 12 maart 2018

In juni krijgen de bewoners van de rode en oranje parkeerzone zes parkeertickets die gebruikt kunnen worden om bezoekers 's avonds te laten parkeren. "Het worden papieren parkeerkaarten waarop men de datum kan aangeven door krassen te zetten", legt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) uit. "Voor elke maand krijgt men een ticket dat men achter de voorruit van de wagen kan leggen. We willen daar op termijn een digitaal systeem voor ontwikkelen, maar omdat het meer dan een jaar duurt om zoiets te ontwikkelen kiezen we voor 2018 en 2019 voor papieren versies." De bewoners krijgen de tickets via de post. (EDG)