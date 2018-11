Bezoek Macron zorgt voor hinder openbaar vervoer Erik De Troyer

14 november 2018

11u01 0

Op maandag 19 november komt de Franse president Emmanuel Macron naar Gent en dat zal zijn gevolgen hebben voor het openbaar vervoer en ook voor het autoverkeer. Macron bezoekt eerst het Museum voor Schone Kunsten. Daardoor zal de Familie van Rysselberghedreef afgesloten zijn tussen 14.45u en 16.45u. Buslijnen 34/35/36, 55, 57/58, 65, 70/71/72/73/74 en 76/77/78 moeten daardoor omrijden. Vanaf de Citadellaan rijden deze lijnen richtingen Gent Sint-Pieters via de Zwijnaardsesteenweg en de Burggravenlaan.

Drie haltes richting Gent Sint-Pieters worden niet bediend namelijk de Fortlaan, Ledeganckstraat en Heuvelpoort. Er worden vervanghaltes voorzien: Ottergemsesteenweg, De Heerestraat, Burggravenlaan en het Parkplein. Alle haltes richting Zuid blijven bediend.

Na het bezoek aan het museum zakt Macron af naar het stadhuis. Tussen 15.00 uur en 18.00 uur wordt daarom de Belfortstraat afgesloten. De buslijnen 3, 17/18 en 38/39 zullen daarom tussen de Dampoort en de Korenmarkt in beide richtingen in omleiding rijden. Vanaf de Dampoort rijden ze via de Kasteellaan, de Tweebruggenstraat en de Zuidstationstraat via de Vlaanderenstraat naar de Korenmarkt.

De volgende haltes worden niet bediend: Dampoortstraat, Steendam, Sint-Jacobs, Reep, Van Eyckstraat, Puinstraat en Lousbergsbrug. Er worden vervanghaltes voorzien: Veemarkt, Eendrachtstraat, Tweebruggenstraat, Zuid Perron 10 (richting Korenmarkt), Lippensplein en Duivelsteen.