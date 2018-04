Bewusteloze fietser werd waarschijnlijk aangereden 12 april 2018

In de Koerspleinstraat in Sint-Amandsberg is afgelopen zondag rond 7 uur 's morgens een fietser zwaargewond aangetroffen. De bewusteloze jongeman werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Wat er precies gebeurd is, is nog niet volledig duidelijk. "Het onderzoek loopt nog", klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. "De mogelijkheid van een val is intussen zo goed als volledig uitgesloten. We gaan uit van een aanrijding." Als er inderdaad een aanrijding gebeurde, dan pleegde de aanrijder vluchtmisdrijf. Er is voorlopig nog geen spoor van een mogelijke dader. (WSG)