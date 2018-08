Bewoners willen onkruid verwijderen: brand in tuin SAM OOGHE

03 augustus 2018

Bewoners van de Melkweide in Mariakerke hebben vrijdag rond 13 uur een brandje veroorzaakt in hun eigen tuin. Iemand probeerde er met een gasbrander onkruid te verwijderen, maar dat liep verkeerd af. De brandweer moest ter plaatse komen, maar had de vlammen snel onder controle. Er raakte niemand gewond.