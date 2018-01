Bewoners vieren 100-jarig bestaan Wolterslaan met expo 02u36 0 WN An De Bruycker woont al haar hele leven in de Wolterslaan. Gent Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Wolterslaan werd aangelegd. Enkele bewoners hebben dit weekend de handen in elkaar geslagen voor een straatexpo met nostalgische foto's en verhalen van oudere bewoners.

De Wolterslaan in Sint-Amandsberg heeft een bewogen verleden. Aan het einde van de 19de eeuw trok de Gentse hoogleraar en voormalig rector Gustave Wolters in een kasteel in de buurt. Het kasteel doorstond de tand des tijds niet, maar de naam van de Gentse academicus leeft wel verder. De straat werd naar hem vernoemd. Een eeuw later blikken de bewoners terug op de rijke geschiedenis van hun woonplaats. "We organiseren hier al jaren een aperitief om de bewoners bij elkaar te brengen. Voor het jubileum van de straat wilden we iets speciaals doen, maar het is wat uit de hand gelopen", lachen Seger Gekiere en Thierry Langeraert. Samen met Dorine Verhelst en Fred Lagast zijn ze de trekkers van het project. Dit weekend stonden rondleidingen op het programma langs oude foto's die aan de ramen hingen, en bezoekers konden getuigenissen van bewoners beluisteren via luidsprekers. Een van hen is An De Bruycker, die als slagersdochter opgroeide in de Wolterslaan. "Ik woon hier al sinds mijn geboorte in 1956. Als kind bracht ik de bestellingen van vader bij de mensen aan huis. Nu zouden ze dat kinderarbeid noemen, maar toen was het een doodnormale zaak dat je een handje toestak in de zaak van je ouders. Van de mensen kregen we dan een snoepje voor de moeite", lacht De Bruycker.





In het voorjaar willen de bewoners van de Wolterslaan een verlengstuk breien aan hun buurtinitiatief. "Dan zetten we een lange tafel in het midden van de straat. Ook de bewoners van het Scheldeoord (sociale woonblokken, red.) zijn uitgenodigd", aldus Gekiere. (YDS)