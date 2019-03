Bewoners vervangen zelf 77 vierkante meter voetpad door tuintjes Sabine Van Damme

17u41 0 Gent Minder verharding, meer vergroening. In de Désiré Toeffaertstraat in Gentbrugge hebben ze dat goed begrepen. Daar braken ze zaterdag zowat 77 vierkante meter trottoir uit, om planten in de plaats te zetten. Dat mocht van de stad.

Het idee kwam van het Gents Milieufront. “Hier is een heel breed voetpad, en de rooilijn ligt eigenlijk halverwege dat voetpad”, zegt Thijs Michiels. “Wat dus wil zeggen dat er ruimte zat is om tuintjes aan te leggen. De bewoners waren ook enthousiast. Zes gezinnen leggen een heuse voortuin aan, nog eens 7 anderen kiezen voor geveltuintjes. Sommige – vooral oudere - bewoners twijfelen, omdat ze dat straatgroen uiteraard ook zullen moeten onderhouden. Maar de buren hier helpen elkaar.”

Dat bleek ook bij Thomas Rommel en Elzemie Janssens, die pal in het midden van de straat wonen. Zij braken een heel stuk voetpad open. “Hier komen een vlinderstruik en veel bloemen”, lachen ze. “Tegen onze gevel gaan we ook een bank plaatsen, om gezellig met de buren te praten. Dit is echt een leuk project, en goed voor de sociale cohesie in de buurt.”

GMF wil graag doorgaan met wat zij noemen de ‘Operatie Perforatie’. “Door de bodem weer waterdoorlatend te maken, wordt het hitte-eilandeffect teruggedrongen”, klinkt het. De tuintjes in de Toeffaertstraat liggen klaar, aanplanten gebeurt op 6 april.