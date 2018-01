Bewoners toren drie mogen toch niet op Rabot blijven 02u39 0 Wannes Nimmegeers Binnen drie maanden moet de tweede woontoren volledig afgebroken zijn. Gent De afbraakwerken van het tweede appartementsblok van het Rabot zijn gisteren van start gegaan. Gezien de toren dicht bij de weg staat, zijn er heel wat voorzorgsmaatregelen genomen. Intussen is ook de verhuisoperatie van de derde toren in gang gezet. Het plan om die bewoners te laten verhuizen naar de nieuwgebouwde appartementen werd wel geschrapt.

Nog tot 2023 zal er gebouwd worden aan het Rabot. De eerste toren is al gesloopt en intussen staat er al een aanzienlijke nieuwbouw. De komende weken verdwijnt ook toren twee uit het straatbeeld. Hij zal stukje bij beetje afgebroken worden met een veertig meter hoge kraan.





Het tweede appartementsblok staat het dichtst bij de openbare weg. Daarom heeft de aannemer met puincontainers een grote wand gemaakt die ervoor moet zorgen dat geen brokstukken op de openbare weg terecht komen. Er zullen ook beschermmatten gehangen worden tijdens bepaalde afbraakwerken.





Aanvankelijk wou de stad de bewoners van de laatste appartementsblok opnieuw huisvesten in de nieuwbouw die aan het Griendeplein werd gezet. Dat moest ervoor zorgen dat er naar minder nieuwe sociale woningen moest gezocht worden en dat er minder mensen hun vertrouwde buurt moesten verlaten. "Maar de timing van de werken laat zo'n verhuis niet toe", zegt WoninGent-voorzitter Guy Reynebeau. "We zijn nu begonnen aan de herhuisvesting van de laatste 140 bewoners." Eind dit jaar zouden de laatste bewoners de blokken verlaten moeten hebben. Daarna moet er nog vier jaar gebouwd worden om in totaal 360 sociale woningen te realiseren. (EDG)