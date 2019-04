Bewoners Toeffaertstraat planten gloednieuwe voortuintjes aan Yannick De Spiegeleir

06 april 2019

23u15 0 Gent Een week na het uitbreken van de stoeptegels planten de bewoners van de Désiré Toeffaertstraat in Gentbrugge samen met vrijwilligers van het Gents MilieuFront gloednieuwe voortuintjes aan in hun straat.

“Met deze ingreep willen we onze straat ontharden, als er meer groen in de Gentse straten komt, kunnen we ook het hitte-eilandeffect (de stad koelt veel minder snel af dan het platteland door de verharding, red.) counteren en bovendien nodigt het meer uit tot ontmoeting tussen de buren. We hebben al een feestje gepland om de tuintjes officieel in te huldigen”, zeggen Els De Corte en Thomas De Rommel. “Alle huizen, voormalige fabriekswoningen, hadden hier vroeger trouwens een voortuintje. Dat weet ik van mijn moeder die hier ook heeft gewoond”, aldus De Corte.