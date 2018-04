Bewoners Muinkkaai boos over foute verfkleur 19 april 2018

02u55 0 Gent De bewoners van de Muinkkaai, die maandag in het fluo-rood werd geverfd, zijn boos. Ze stuurden een petitie naar het stadsbestuur.

De Muinkkaai werd rood geverfd om aan te geven dat het een fietsstraat is. Maar het kleur viel wel heel fel uit. Nu blijkt dat het stadsbestuur een foute kleurcode heeft doorgegeven aan de aannemer. De Muinkkaai kreeg het rood van een officieel fietspad, niet de eerder donkerrode tint van een fietsstraat. "Fouten maken is menselijk", vindt bewoner Frans Hulpia. "Ik heb zelf nog als ingenieur bij de dienst wegen gewerkt, ik weet dat dat gebeurt. Maar als je een fout maakt, zet die dan recht. Want nu klinkt het de ene keer dat de kleur wel zal verbleken, de andere keer dat ze zal verdonkeren. Maar het feit is: dit is spuuglelijk en doet afbreuk aan het stijlvolle karakter van onze straat. Wij willen dat dit ofwel overschilderd wordt met het juiste rood, ofwel dat onze straat wordt aangepakt zoals de Volderstraat. Daar bleef de kleur van de straat gewoon grijs, en werden er fietsiconen op geverfd."





Toch grijpt de stad voorlopig niet in. "Gewoon een andere kleur over verven gaat blijkbaar niet, we zouden alles moeten afschrapen en opnieuw verven", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "Ik ben ter plaatse gaan kijken, en ik heb gezien dat de kleur al aan het vervagen is. We wachten best gewoon even af." (VDS)