Bewoners Meulestede schakelen versnelling hoger voor bos

De actievoerders uit de wijk Meulestede menen het serieus met hun bos. Afgelopen weekend plantten ze kerstbomen op het braakliggend terrein aan de Meulestede-brug. Ondertussen staan er al 62 stuks. De stad plant een woonproject op het terrein, maar de bewoners willen een koppelingsgebied in de vorm van een bosje tussen hun dichtbevolkte buurt en het havengebied. Ondertussen is er ook een Facebookpagina - Meulesteebos - en is een mailactie richting bevoegd schepen Sven Taeldeman gestart. Over de toekomst van het terrein worden binnenkort immers knopen doorgehakt in het stadhuis. Op de onlinepetitie staan intussen al meer dan 600 handtekeningen.





(VDS)