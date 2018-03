Bewakingsagent stal voor 26.000 euro tijdens rondes bij Honda 31 maart 2018

03u21 0 Gent Een bewakingsagent uit Zelzate heeft jarenlang goederen zoals bladblazers en grasmaaiers gestolen van Honda tijdens zijn shifts. Goed voor een buit van 26.000 euro. Hij riskeert één jaar cel.

"Ik ga eerlijk zijn: ik ben zelf geschrokken van het totale bedrag dat ik in al die jaren gestolen had. Ik had daar geen idee van." De 43-jarige man die gisteren terechtstond voor de Gentse correctionele rechtbank, is geen typische dief. Hij heeft een blanco strafblad - hij beging zelfs nog geen verkeersovertredingen. Maar de goede burger maakte van 2011 tot 2016 wel zo'n 26.000 euro buit in Honda Europe in Oostakker, waar hij als bewakingsagent werkte voor Securitas.





De Zelzatenaar ging tijdens zijn nacht- en weekendshifts aan de haal met kleine machines, zoals bladblazers en grasmaaiers. Die verkocht hij dan weer meteen online.





"U moest ervoor zorgen dat er niets gestolen werd", sprak de procureur de man gisteren toe. "Maar u was zélf de dief. En u stal geen vijzen of snoepjes, hè. Dit zijn ernstige feiten. U heeft het vertrouwen van uw werkgever en van Honda beschaamd. Hoe durfde u uw collega's nog in de ogen kijken?"





Schuldinzicht

Toen een alerte collega in 2016 de diefstallen opmerkte, werd de man meteen ontslagen door Securitas. Sindsdien is hij Honda aan het terugbetalen. "Ik heb er spijt van. Ik deed het enkel omdat ik mijn facturen niet betaald kreeg. Nooit om mijzelf te verrijken." Nu zit de man met nog grotere schulden. Mogelijk komt daar nog een boete van 1.600 euro bij. Hij riskeert ook een gevangenisstraf van een jaar. Vonnis in deze zaak op 20 april. (OSG)