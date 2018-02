Beveiligingsagenten krijgen klappen van dronken havenarbeiders 15 februari 2018

02u44 0

Twee Gentse havenarbeiders die in 2016 in een dronken bui slaags raakten met beveiligingsagenten bij de parking van het UZ, riskeren een werkstraf. Er ontstond eerst een discussie tussen een van de havenarbeiders en een taxichauffeur, waarna een beveiligingsagent ingreep. Die kreeg echter klappen van de struise man, net als de beveiligingsagenten die hun collega probeerden te helpen. De tweede beklaagde, een collega van de eerste, beweert dat hij enkel probeerde om het gevecht te stoppen. "U hebt zich waarschijnlijk ook niet als een koorknaap gedragen", stelde de rechter daarop. Over een week kennen ze hun straf. (WSG)