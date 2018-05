Beurs met natuurlijke wijnen 31 mei 2018

02u33 0

Dit weekend kan je een bezoek brengen aan de tweede editie van de PURr Wijnbeurs in en rond Loods 20 aan de Muide. De historische katoenopslagplaats in de Voorhaven van Gent biedt een prachtig kader om kennis te maken met 30 natuurlijke wijnbouwers uit Europa. De wijnbeurs vindt plaats in de kelders van de Loods. Morgen start de tweede editie met een afterwork-apero tussen 17 en 23 uur. Op zaterdag kan je er terecht tussen 15 en 22 uur, op zondag van 11 tot 18 uur. Daarnaast bereidt het Nunchi-team vanaf vrijdagavond - barbecue-based, Nunchi-style gerechtjes. Meer info en tickets via www.purr.be. (YDS)