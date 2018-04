Betrokkenen in zaak van 'Dreupelkot' worden opnieuw verhoord 12 april 2018

02u35 0

Het iconische Gentse Dreupelkot en uitbater Paul 'Pol' Rysenaer kwamen zich verdedigen in beroep nadat ze veroordeeld zijn tot een boete van 15.000 euro met uitstel in eerste aanleg. Ze hadden tijdens de Gentse Feesten van 2016 jenever verkocht aan minderjarigen. Ze vragen om de betrokkenen in de zaak nogmaals te verhoren, zodat er duidelijkheid wordt geschept over wat er precies gaande was. Op 18 juli 2016 kreeg 't Dreupelkot een controleur van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) op bezoek. Die zag hoe een 17-jarige feestvierder twee glaasjes jenever kocht. Even ervoor had een 18-jarige klant al jenever gekocht voor haar vriendengroep, waarvan enkele leden 17 bleken te zijn. Het hof volgde de redenering van de burgelijke partij, de zaak wordt verdergezet op 13 september. (DJG)