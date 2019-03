Betrapte inbreker bedreigt bewoner met stok Wouter Spillebeen

21 maart 2019

14u32 0 Gent Een 37-jarige inbreker is afgelopen dinsdagvoormiddag op heterdaad betrapt toen hij rond 11 uur een woning in de Heilighuisdreef in Drongen wilde leegroven. Hij sloeg op de vlucht, maar werd snel aangetroffen door de politie.

De bewoner van de Heilighuisdreef kwam thuis en werd in de hal geconfronteerd met de inbreker. Die bedreigde de bewoner met een stok en kon zo wegvluchten. Het slachtoffer belde meteen de politie, die een patrouille die in de buurt was ter plaatse stuurde. De inbreker kon zeer snel gevat worden.

De verdachte blijkt een 37-jarige man te zijn met de Tunesische nationaliteit en zonder gekende woonplaats in België. Hij had een rugzak bij zich met daarin juwelen, een fototoestel en andere waardevolle zaken die afkomstig waren van het huis waar hij betrapt werd. De man is voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en blijft voorlopig aangehouden.