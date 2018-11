Betrapte fietsdief was niet aan zijn proefstuk toe Wouter Spillebeen

19 november 2018

16u46 0 Gent Een fietsdief is in de nacht van vrijdag op zaterdag op heterdaad betrapt in de Guldenspoorstraat in Gent. De man zou ook een aantal andere inbraken en diefstallen gepleegd hebben.

Een politiepatrouille merkte rond middernacht dat een man de garage van een appartementsgebouw binnen ging in de Guldenspoorstraat. Even later kwam hij met een fiets weer naar buiten. De patrouille hield de man tegen en stelde bij de controle vast dat de fiets gestolen was. De verdachte, een 34-jarige Gentenaar, is geen vreemde voor het gerecht en werd gearresteerd.

“Uit verder onderzoek bleek dat de man ook in aanmerking komt voor andere feiten, waaronder diefstallen met braak, gewone diefstallen en fietsdiefstallen gepleegd in de periode van juli 2018 tot begin november 2018”, aldus het parket Oost-Vlaanderen. “Hij werd zaterdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om hem aan te houden.”