Betonblok stopt sluikstorters niet OVERLAST AAN AFGELEGEN VISVIJVER BLIJFT PIJNPUNT WOUTER SPILLEBEEN

22 mei 2018

02u31 0 Gent Flesjes, blikken, plastic zakjes, peuken, opgebrande kolen op het gras, een stoel in het water, dat is waar wandelaars en vissers op stoten aan de visvijver in Oostakker. De stad nam maatregelen, tevergeefs.

"Toen ik hier een paar jaar geleden voor de eerste keer kwam wandelen, besloot ik meteen nooit meer terug te keren. Zo vuil was het", vertelt Caroline die in de buurt woont en uitzonderlijk nog eens met haar hond naar de visvijver aan de Drieselstraat in Oostakker terugkeerde. "Nu is het iets beter, maar wacht maar tot het warm wordt. Dat afval is trouwens gevaarlijk. Stel je eens voor dat mijn hond die sigarettenpeuken zou opeten."





Open vuur

Tijdens een korte wandeling langs de vijver valt niet naast het afval te kijken. Aan de oevers liggen blikjes, flesjes en bekers van braspartijen. Rond de picknicktafels bij de ingang van het domein liggen honderden peuken en ondanks het verbod om een open vuur te maken of te barbecueën buiten een straal van tien meter van de tafels, zijn overal opgebrande kolen en verschroeide grasplekken te zien. In het ondiepe water ligt een keukenstoel.





"Net als vorig jaar kregen we zodra het wat warmer werd verschillende e-mails van burgers over overlast aan de visvijver in Oostakker", zegt schepen van Openbaar Groen Rudy Coddens (sp.a). "Er zijn ook al vragen over gesteld in de gemeenteraad. Aan andere visvijvers in Gent, zoals aan de Blaarmeersen, hebben we die problemen niet. Daar zijn visclubs actief en passeert er altijd veel volk. Maar de visvijver in Oostakker blijft een pijnpunt. Het domein is afgelegen waardoor die sociale controle er niet is."





"Een tweetal maanden geleden werden maatregelen ingevoerd", gaat Coddens verder. "Aan de ingang werden betonblokken geplaatst, zodat je niet meer op het terrein kan met een auto of een aanhangwagen. Zo houden we de grote sluikstorters al tegen. Daarnaast komt de stadswacht regelmatig langs. Zij kan de politie waarschuwen als dat nodig is."





Melden

Maar ondanks de maatregelen blijven de klachten komen, zowel over zwerfvuil achtergelaten door picknickers en drinkebroers als over vuurtjes die illegaal gestookt worden. "De situatie lijkt verbeterd te zijn, maar het is zeker nog niet van de baan", beaamt Coddens. "Zonder constante sociale controle is het zo goed als onmogelijk om alle zwerfvuil tegen te gaan."





Coddens moedigt burgers die sluikstorten tegenkomen aan om dat te melden. "Dat kan zeer eenvoudig met de smartphone via de Meldingsapp Gent. Bij een melding grijpen we altijd snel in. Dat moet wel, want sluikstort trekt sluikstort aan."