Betoging Voorpost (met dank aan Raad van State) 27 februari 2018

Het extreemrechtse Voorpost betoogt zaterdag in centrum Gent en het zal er stevig aan toe gaan. Er wordt gerekruteerd tot in Nederland. Voorpost betoogt tegen de komst van de Grote Moskee in Gent en tegen de islamisering. Burgemeester Termont had het evenement aanvankelijk verboden, maar Voorpost trok naar de Raad van State en kreeg daar gelijk. Voorpost vond het verbod politiek geïnspireerd en de Raad volgde die gedachte. Nu zaterdag om 14 uur wordt verzameld op het Sint-Baafsplein. Gezien het gevoelige thema, de reputatie van de Voorpost-aanhangers en de gespannen sfeer zal er een enorme politiemacht op de been zijn om de orde te bewaren. (VDS)