Betoging tegen Schild & Vrienden verliep rustig 07 september 2018

02u30 0 Gent Links Gent verzamelde donderdagavond massaal onder de stadshal om hun ongenoegen uit te spreken over Schild & Vrienden. Volgens de tellingen van de organisatie en de politie waren ongeveer 600 mensen aanwezig.

Na het zien van de reportage in het VRT-magazine Pano, besloten een aantal studenten een actie te organiseren. "We mogen niet toestaan dat onze stad wordt ingenomen door extreemrechts", zegt mede-organisator Onno Vandewalle die zelf actief is bij de PVDA. "Er zijn zeer veel mensen gekomen, daar kunnen we zeker tevreden mee zijn. Zeker omdat we de actie pas acht uur op voorhand aankondigden." Onder de aanwezigen waren onder andere ook burgemeester Daniël Termont (sp.a) en eerste schepen Mathias De Clercq (Open VLD).





De organisatoren hoopten dat er geen incidenten zouden gebeuren, maar namen toch enkele maatregelen. De politie stelde een ploeg op aan elke weg naar de stadshal en liet een aantal personeelsleden tussen de manifestanten patrouilleren. Even werd gevreesd dat leden van Schild & Vrienden zich ook verzamelden, dat bleek niet te kloppen. Op de betoging namen leden van verschillende bewegingen het woord, alsook een paar studenten. Hun boodschap was er één van solidariteit. "We zijn allemaal terecht geschrokken, maar eigenlijk zijn we niet verrast", klonk het. "We wisten dat ze zich aan het organiseren waren. Het werk is nog niet gedaan. De tuchtprocedure aan de universiteit is nog maar het begin. Hier is geen plaats voor homofobie, transfobie en racisme." (WSG)