Betoging tegen haat en racisme Wouter Spillebeen

06 september 2018

14u34 0 Gent Naar aanleiding van de veelbesproken Pano-reportage over de beweging Schild & Vrienden gaat vanavond in het centrum van Gent een betoging door tegen racisme en haat. “We willen een signaal geven dat we niet akkoord zijn met wat we in de reportage zagen.”

Deze morgen beslisten de organisatoren om samen te komen onder de stadshal in Gent om 18 uur. Ze kregen toestemming van het stadsbestuur en de politie wordt ingezet om de betoging in goede banen te leiden.

“We mogen als Gentenaars niet toestaan dat onze stad wordt ingenomen door extreemrechts”, zegt organisator Onno Vandewalle die zelf actief is bij PVDA. “We willen met zo veel mogelijk Gentenaars het signaal geven dat we niet akkoord zijn met wat we in de reportage zagen.” Meer dan 450 mensen gaven intussen al aan op facebook dat ze aanwezig zullen zijn. “Dat is niet slecht voor een actie die op zo’n korte tijd op poten gezet werd, maar met een hondertal betogers zouden we ook tevreden zijn”, reageert Vandewalle.

De organisatoren hopen dat de betoging rustig kan verlopen, maar ze houden toch rekening met een eventuele tegenactie.

Meer info over de actie: https://www.facebook.com/events/415723422288324/