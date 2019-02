Betoging tegen commercialiseren daklozen opvang (wat niet aan de orde is) Sabine Van Damme

25 februari 2019

22u35 0 Gent In Gent is heisa ontstaan over de daklozenopvang. Volgens PVDA wil het stadsbestuur die privatiseren, omdat er een project in het Vesalius-gebouw is toegewezen aan de firma G4S. “Maar dat gaat niet over de reguliere daklozenopvang, dat is een extra dienst”, reageert de stad.

“Geld verdienen op de kap van de armsten in onze samenleving. Onvoldoende begeleiding, verminderde zorg, hoge werkdruk.” De verwijten rond de daklozenopvang voor én in het stadhuis waren niet mals. Maar volgens het stadsbestuur is er helemaal niks aan de hand. “Onze reguliere daklozenopvang blijft wat ze vandaag is, daar verandert niks aan”, zeggen de schepenen Rudy Coddens en Tine Heyse. “Meer nog, die willen we zelf uitbreiden. Waar het wél over gaat is een nieuw initiatief voor erkende vluchtelingen. Eens die erkend zijn, moeten ze binnen de twee maanden een woning vinden en de daklozenopvang verlaten. Dat is zo goed als onmogelijk. Daarom is er het project Vesalius, een tussenstap naar zelfstandig wonen. De begeleiding van die mensen naar de woonmarkt blijft, G4S zal in dat gebouw een soort conciergefunctie opnemen.”