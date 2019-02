Betoging Students for Climate mag niet doorgaan Sabine Van Damme

19 februari 2019

21u48 0 Gent De Gentse studenten wilden woensdagavond al betogen voor het klimaat in Gent, maar mogen dat niet doen van de politie. Hun aanvraag was te laat.

Students for Climate Gent sluit zich donderdag sowieso aan bij de scholierenbetoging die in de voormiddag zal plaatsvinden. Maar ze hadden ook een ‘eigen’ betoging gepland op woensdagavond. “Een beetje om iedereen naar onze open vergadering te lokken”, zegt Yuni Mertens, biologiestudent. “Want we willen zo snel mogelijk een duidelijk eisenpakket op papier zetten, zodat de betogingen meer inhoud krijgen. Alleen was onze aanvraag om te betogen blijkbaar officieel te laat binnen bij de politie. Dus is er woensdagavond géén betoging, maar we roepen iedereen op om donderdag wel mee te doen.”