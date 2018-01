Bestuurders betalen monsterboete niet: auto's in beslag genomen 19 januari 2018

De Gentse politie heeft woensdag twee voertuigen in beslag genomen tijdens een verkeersactie rond boorddocumenten en niet-betaalde penale boetes aan Dok-Noord en de Nieuwevaart in Gent. De twee bestuurders konden hun openstaande boete van 17.661,15 euro niet onmiddellijk betalen. Samen met de controleurs van de Douane en Accijnzen kon de politie 13.132,46 euro aan niet-betaalde penale boetes innen. Voorts waren er 25 bestuurders niet in orde met hun boorddocumenten. Eén bestuurder op een totaal van 224 bestuurders had te veel gedronken. Hij moest zijn rijbewijs voor zes uur afgeven. De politie stelde voorts nog 24 andere verkeersinbreuken vast. (JEW)