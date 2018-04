Bestuurder vlucht weg na ongeval 06 april 2018

Een voertuig is gisterenmorgen rond 6 uur tegen een bruine Volkswagen Polo gebotst op het kruispunt van de Bollewerkstraat met de Keiskantstraat in Drongen. De aanrijder reed weg. De eigenaar van het aangereden voertuig doet een oproep naar getuigen via Facebook. Ze mogen zich ook melden bij de lokale politie van Gent. (JEW)