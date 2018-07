Bestuurder tegen vangrail 03 juli 2018

In Ruddervoorde is zondagmorgen rond 7.30 uur een bestuurder tegen de vangrail beland. De 55-jarige man uit Gent verloor de controle over zijn wagen, toen hij de afrit wilde nemen. Hij raakte van de weg af, botste tegen een kilometerpaal en kwam tot stilstand tegen de vangrail. De man werd voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis. (SDVO)