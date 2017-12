Bestuurder rijdt verkeersbord omver 02u37 0

Bij een ongeval donderdagavond om 18 uur reed een bestuurder in op een verkeersbord aan het kruispunt van de Achilles Musschestraat en de Kortrijksesteenweg in Gent. De bestuurder raakte hierbij lichtgewond. Het verkeersbord stond door het ongeval volledig verbogen en belemmerde de tramlijn 2 richting centrum Gent. De brandweer moest langskomen om het bord te verwijderen, zodat het tramverkeer opnieuw op gang kon komen. De weg werd even in de richting van het Citadelpark gesloten, waardoor enige hinder ontstond. (DJG)