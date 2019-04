Bestuurder loopt tegen de lamp bij drugscontrole, en mag meteen naar spoed JDG

13 april 2019

13u00 0 Gent Een bestuurder die tegen de lamp liep bij een drugscontrole van de Gentse politie is vrijdagnacht overgebracht naar de spoedpsychiatrie van het UZ Gent. “De tekenen waren zodanig alarmerend, dat we geen risico’s konden nemen”, stelt hoofdinspecteur Eva Houpels.

In welke mate hij geïntoxiceerd was én welke drogerende middelen hij effectief had genomen, is momenteel onduidelijk. “Zo’n testen zijn enkel een indicatie: pas na de bloedanalyse - wat nog een tiental dagen zal duren - weten we hoe de vork in de steel zit", zegt de hoofdinspecteur.

De man werd gevat bij een C.R.A.S.H- actie van de Gentse flikken: dat zijn tweewekelijkse acties op locaties en tijdstippen met een grote overtredingsgraad. Het is de eerste keer sinds de start van de acties in november 2018 dat de politie een ziekenwagen moest inschakelen.

Gisteren werden tussen 21.15 uur ’s avonds en 3 uur ’s ochtends 613 bestuurders gecontroleerd op intoxicatie. 21 onder hen - zo’n 3.5 procent - waren onder invloed van drugs of alcohol.