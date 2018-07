Bestuurder gewond 02 juli 2018

In Gentbrugge is vrijdagavond een bestuurder gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond half tien in de Braemkasteelstraat, onder de E17, zonder dat er andere voertuigen betrokken waren. Het slachtoffer was er niet erg aan toe, maar werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. (OSG)