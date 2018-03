Bestorming Gravensteen botst op rechtse tegenbetogers 05 maart 2018

02u25 0 Gent Een symbolische linkse actie waarbij het Gravensteen werd bestormd, heeft zaterdag af te rekenen gehad met een rechtse tegenactie. GhentInsight organiseerde de 'aanval'.

"Het Gravensteen symboliseert Europa, dat de deuren sluit en waar vluchtelingen niet binnen raken", licht organisator Marjolein Moreaux toe. Volwassenen en kinderen stormden enthousiast op het kasteel af op een speelgoedpaard. Behoorlijk speels dus. Minder speels werd het toen actievoerders van Schild & Vrienden de actie wilden beletten. Ze doken bij het begin van de actie op. Ze verscheurden een grote Europese vlag die was opgehangen aan het Gravensteen en het kwam ook tot een schermutseling. De politie kwam tussenbeide en hield hen op een afstand. Een tweede groep vermoedelijke tegenstanders liep nog in de buurt rond. Hun identiteit werd gecontroleerd. De vereniging Schild & Vrienden eiste de actie op. " Wij laten ons Vlaams cultureel erfgoed niet misbruiken door het opengrenzenbeleid van linkse subsidieclubjes", klonk het. GentInsight reageerde geschrokken. "We hadden totaal geen tegenbetoging verwacht. Dit is best akelig." (EDG)