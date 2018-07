Bestolen verlamde rolstoelpatiënt krijgt testversie e-bike van fabrikant JURGEN EECKHOUT

16 juli 2018

15u01 0 Gent De gelukkigste Belg was afgelopen weekend Frans Catteeuw uit Gentbrugge. De 61-jarige verlamde man zat vorige week nog in zak en as nadat dieven zijn e-bike gestolen hadden. Dankzij zijn getuigenis in Het Laatste Nieuws mag hij tijdelijk een testversie van de fabrikant van zijn 'Firefly' gebruiken. "Geweldig goed nieuws", zegt zijn dochter Iris.

Net op het moment dat ons land helemaal uit de bol ging na de zege van onze Rode Duivels tegen Brazilië, stortte de wereld van Frans in elkaar. Terwijl hij de match volgde op groot scherm in het buurtcentrum 'Kaffie is Kaffie' in Gentbrugge, gingen dieven met zijn e-bike aan de haal. Het toestel, een stuur met wiel en batterij dat hij aan zijn rolstoel kan vastklikken, stond naast een lift. "Ze hebben me mijn benen afgenomen op deze manier." Omdat Frans' schouders door jaren op (hoog) niveau rolstoelbasketbal te spelen kapot zijn, kan hij zich zonder dat elektrische hulpmiddel maar moeilijk verplaatsen.





Gentse Feesten





Zijn dochter Iris deed daarom een oproep naar getuigen via sociale media. Haar bericht werd massaal gedeeld, maar leverde jammer genoeg niks op. "Hij is helaas niet teruggevonden, maar mijn pa voelde zich wel heel hard gesteund door alle berichten en reacties." Frans Catteeuw kreeg vrijdag echter geweldig nieuws uit onverwachte hoek. "De fabrikant van zijn 'Firefly' heeft mijn oproep en het artikel in de krant gelezen. Hij kreeg van hen een nieuwere versie die hij tijdelijk mag testen totdat de terugbetaling van zijn vorig model in orde is." De brave man trok er vrijdag meteen op uit met zijn nieuwe e-bike en trad met de 'Ledebirds' aan op de Gentse Feesten, waar hij op Sint-Jacobs voor een massa volk mocht spelen.