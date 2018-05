Beste student-ondernemer verkoopt luxeaccessoires 04 mei 2018

03u04 0

HoGent-studente rechtspraktijk Rosine Uwayezu (24) is verkozen tot de Gentse student-ondernemer van het jaar. Met haar webshop ICONICS Preloved Luxury maakt ze vrouwen gelukkig door luxueuze modeaccessoires online aan te bieden aan voordelige prijzen.





"Je kan bij Iconics terecht om luxeproducten die je eigenlijk niet veel meer draagt, maar die nog in goede staat zijn, te verkopen. Voor mensen met veel luxeartikelen komen we ter plaatse om samen met hen te bekijken wat we kunnen verkopen", zegt Uwayezu.





Iconics verkoopt momenteel al artikelen in tien landen, van België tot de Verenigde Staten. "Ik ben aan mijn zaak begonnen zonder ook maar middelen of bekendheid, maar wel met massa's overtuiging en moed. Ik hoop dat mijn parcours medestudenten kan inspireren."





(YDS)