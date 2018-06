Beste praline van België telt 28 ingrediënten 'EL ROJO' IN VORM VAN PLANEET KAN OVERTUIGEN ERIK DE TROYER

01 juni 2018

02u55 53 Gent De beste praline van België is van Gentse makelij. Chocolatier Niels Segers (29) won de hoofdprijs op de Belgium Chocolaterie Awards met 'El Rojo'. De leraar aan de Hotelschool wil de praline op de markt brengen. "Door de lange lijst aan ingrediënten zal het een duur chocolaatje worden."

Niels geeft sinds twee jaar les in patisserie en chocolade aan de laatste graad van de Hotelschool. Hij deed ook zeven jaar lang ervaring op bij chocolatiers in Brussel en Puurs. De voorbije maanden was hij ook in zijn vrije tijd op de school om zijn praline te perfectioneren. "Ik heb wel 10 versies van deze praline gemaakt. Het was telkens een kwestie van proeven en bijschaven om een zo groot mogelijke smaakexplosie te krijgen", zegt hij. De school hield zelfs een brandalarm over aan de ijver van Niels. "Op pinkstermaandag heb ik een foutje gemaakt met de alarminstallatie", lacht Niels. "Binnen de minuut stond de gasfirma hier om te zien of de school nog overeind stond."





Niels won niet alleen de prijs voor beste praline, maar ook die voor beste vormgeving. De praline ziet er uit als een planeet. Er was een versie voor de wedstrijd met een planeet die lijkt te ontploffen en een commerciëlere versie met een planeet die intact is." De lijst met ingrediënten is enorm: kersen-, frambozen- en passievruchtpuree, gember, koriander, steranijs, sesamzaad, cacaoboter en natuurlijk veel chocolade. "Het is een frisse praline en de smaak van sesamzaad blijft in de mond hangen, net als de vanille en ganache", zegt hij.





Relatiegeschenk

"Eigenlijk heb ik steeds gezegd dat ik geen chocolatier wou worden met een eigen zaak. Maar deze wedstrijd heeft me toch wel op andere gedachten gebracht. Ik ben aan het overwegen om alsnog mijn eigen zaak te starten. Ik ben van plan deze praline te commercialiseren. Er was meteen na de wedstrijd al heel wat interesse van bedrijven die ze willen als relatiegeschenk. Het gaat dan om advocaten of verkopers van zeer luxueuze uurwerken. Het is nu eenmaal een luxueus product. Ik heb de rekensom gemaakt en de praline zou 95 euro per kilo moeten kosten. Een prijs die men ook betaalt bij de bekende chocolatiers in Brussel. De hoge kostprijs is het gevolg van de lange lijst aan ingrediënten en het ingewikkelde proces."





In totaal deden 45 kandidaten mee aan de Belgium Chocolaterie Awards, onder hen heel wat professionele en gerenommeerde chocolatiers. Voor de wedstrijd moesten 20 wedstrijdpralines ingediend worden samen met twee kilogram proefpralines met een eenvoudiger design om ook de tegenstanders en het publiek mee te laten proeven.