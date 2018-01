Beste Lokaal Horeca Product: Tierenteyn Mosterd 03u00 0 James Arthur Christine, Nathalie en Sofie van Tierenteyn Mosterd

Gent telt heel wat streekproducten: neuzekes, sneeuwballen, waterzooi. De concurrentie was dus niet van de poes in de categorie 'Beste Lokaal Horeca Product' voor de vrouwen van Tierenteyn Mosterd. Christine Van Roste en haar medewerkers Nathalie en Sofie hielden de Neuzenoorlog achter zich en kroonden zich tot winnaar. De dames waren trots met de winst. "We bestaan al twee eeuwen, maar het is de eerste keer dat we deze bekroning in de wacht slepen. We gaan hier met een tevreden gevoel naar huis", lacht Van Roste. (YDS)