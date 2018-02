Beschonken Waregemnaar (19) die vluchtmisdrijf pleegde blijft aangehouden 22 februari 2018

De 19-jarige man uit Waregem, die vorige week vrijdag in beschonken toestand een 49-jarige fietsster voor dood had achter gelaten na een aanrijding in de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Gent gisteren beslist.





De man ging vorige week samen met een 22-jarige Wevelgemnaar uit in Gent en reed er rond met een gehuurde Mercedes C-klasse. Rond 7 uur kwam het uiteindelijk tot een aanrijding met het slachtoffer. De vrouw liep bij het verkeersongeval ernstige verwondingen op. (JEW)