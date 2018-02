Beschermde trappentoren zal niet afgebroken of hersteld worden 15 februari 2018

02u49 0 Gent De trappentoren in het Rattendalepark in Gentbrugge zal niet afgebroken worden of gerenoveerd worden. Dat was ook nooit het plan, zo zegt OCMW-voorzitter en schepen Rudy Coddens (sp.a).

"Het gebouw, dat aan het begin van de Gentbrugse Meersen ligt, is eigendom van het OCMW en behoort toe aan de stad Gent. Het is nooit onze intentie geweest om de toren of de gebouwen te renoveren. Hoe dan ook is het een zeer spijtige zaak", aldus Rudy Coddens.





De trappentoren, die in een voormalig kasteeldomein staat, maakte vroeger deel uit van het Villain-kasteel. Sinds 1980 is de site beschermd door zijn grote historische waarde. De constructie is meer dan 400 jaar oud. De buurtbewoners zijn diepbedroefd om het verlies van hun 'torentje' dat voor vele van hen een sentimentele waarde heeft.





Vandalenstreek?

De precieze oorzaak van de brand is nog niet gekend, al denken vele omwonenden aan een uit de hand gelopen vandalenstreek. Iets verderop aan het vroegere Ottenstadion werden drie mannen op heterdaad betrapt terwijl ze een tuin vandaliseerden. De politie was in de buurt en kon dankzij een opmerkzame bewoner snel ingrijpen.





(DJG)