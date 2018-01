Beschermd woonblok uit 1950 krijgt energiezuinige renovatie 02u48 1 James Arthur De sociale appartementen aan de Tichelrei dateren uit 1950. Gent Het sociaalappartementsgebouw aan de Tichelrei wordt gestript en herbouwd. Het dateert uit 1950 en is beschermd, dus moet er rekening gehouden worden met tal van regels. De stad Gent betaalt mee om het gebouw energiezuinig te maken.

"De renovatie van het gebouw is een evenwichtsoefening tussen architecturale waarde en hedendaagse woonnormen", zegt WoninGent-voorzitter Guy Reynebeau. "Het gebouw in de Tichelrei, naar een ontwerp van Jules Trenteseau, wordt vermeld op de inventaris van Bouwkundig Erfgoed, dus moet de gerenoveerde versie zoveel mogelijk refereren aan het origineel. Zo zal de nieuwe gevel opnieuw bestaan uit betonpanelen met dezelfde indeling. Ook de kleur wordt behouden." De renovatie van het gebouw zal om en bij de 10,5 miljoen euro kosten, maar om het ook nog extra energiezuinig te maken, was nog eens 1,3 miljoen euro nodig. Dat geld krijgt WoninGent van de stad Gent, uit het klimaatbudget. "Investeren in energiezuinige woningen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor het wooncomfort én voor de portemonnee", vindt milieuschepen Tine Heyse (Groen).





James Arthur Deze keuken bewijst het: de renovatie is noodzakelijk.

Bewoners verhuisd

De 110 kleine appartementen worden omgebouwd naar 85 hedendaagse wooneenheden, met één, twee en drie slaapkamers. Vijf procent van de eenkamerappartementen zal aangepast zijn aan personen met een handicap. De bewoners zijn al allemaal herhuisvest, de werken kunnen starten en moeten eind 2019 klaar zijn.





WoninGent pakt ook het gebouw aan het Winston Churchillplein aan. Na enig onderhandelen kwam daar wel toestemming om te slopen, en dan te vervangen door een nieuwbouw met 60 woningen. De herhuisvesting van die bewoners is bezig. Dit najaar zou de sloop al beginnen. (VDS)