Beruchte Ceylan C., die schoonvader doodschoot en kind kreeg met diens dochter, stal nog 5.500 euro voor hij naar buitenland vluchtte Sam Ooghe

10 december 2018

17u46 1 Gent De beruchte Gentenaar Ceylan C. (33), die in 2014 zijn schoonvader doodschoot en zich erna lang schuil hield in het buitenland, heeft net voor zijn vlucht nog 5.500 euro gestolen aan de Ghelamco Arena. Daarvoor riskeert hij nu een bijkomend jaar cel.

Het verhaal van C. is hallucinant. De man schoot in de zomer van 2014 de vader van zijn vriendin Busra dood op de Henleykaai. Hij vluchtte, maar werd gevat. In afwachting van zijn proces werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. Ondertussen had C. opnieuw een relatie aangeknoopt met Busra - de vrouw van wie hij de vader dus vermoord had. De twee kregen een kind samen.

20 jaar cel

Er hing C. een celstraf van 30 jaar boven het hoofd voor moord. De man was steeds netjes aanwezig bij de zittingen, maar net voor het vonnis verdween hij naar Turkije - “uit schrik”, aldus zijn advocaat Filip Van Hende. C. bleef er maandenlang verscholen. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar cel, en ook de zitting in beroep maakte hij niet mee. De straf werd daar opgetrokken naar 20 jaar.

In maart dit jaar werd C. opgepakt op Zaventem. Sindsdien slijt hij zijn dagen in de gevangenis. Mogelijk komt daar nog een jaartje bij, want de man staat terecht voor diefstal in het Runners’ Lab in de Ghelamco Arena. Net voor zijn vlucht naar Turkije, ging hij er als medewerker van de poetsdienst aan de haal met 5.500 euro, zo bleek tijdens het proces maandagochtend.

Tijd genoeg

Het is een serieuze som geld, die C. nu moet zien terug te betalen aan het bedrijf. Met werk in de gevangenis kan hij zo’n 50 euro per maand afbetalen. “Dat zal dan wel even duren”, was de opmerking van de rechtbank. “Ja, maar ik heb tijd", klonk het droog bij C. De man kan nog twaalf maanden tijd ‘winnen’ als de rechtbank ingaat op de vordering van het parket: één jaar effectief. Vonnis over een maand.