Beroep: man die met wapen zwaaide in Vlaanderenstraat kreeg meer dan drie jaar cel, maar proces wordt opnieuw gevoerd Sam Ooghe

21 december 2018

13u16 0 Gent Het dossier van de Griekse Gentenaar die in augustus 2016 met een vuurwapen zwaaide en voorbijgangers bedreigde in het centrum, wordt opnieuw behandeld in beroep. In eerste aanleg kreeg de man 40 maanden cel.

N.M. zaaide dik twee jaar geleden paniek in het stadscentrum, toen hij in de Vlaanderenstraat met een vuurwapen opdook. De man schoot in de lucht, richtte op toeristen, en was niet onder de indruk van de stevige politiemacht die zich snel ontplooide. Hij negeerde de bevelen van de politiemannen om zijn wapen te laten vallen. Toen hij een verdachte beweging maakte, schakelden de inspecteurs hem uit met enkele kogels.

De dader beweert dat hij handelde onder een psychose, veroorzaakt door de inname van drugs. “Ik had kogels nodig om te beseffen dat ik verkeerd leefde”, zei de beklaagde zelf tijdens het proces. Hij vroeg probatie-uitstel, met strenge controle op zijn druggebruik. De rechtbank veroordeelde hem evenwel tot veertig maanden cel effectief. Een zware straf, maar, aldus rechter Anthony Van Mol, “de feiten kunnen, zeker in de huidige tijden van terreurdreiging, niet worden getolereerd.” De man werd in het verleden al veroordeeld voor wapenvertoon en verboden wapenbezit.

Onze redactie vernam dat de veroordeelde man hoger beroep aangetekend heeft. Ook het parket heeft dat gedaan. Het dossier wordt volgend jaar dus voor het hof gebracht, dat een definitief oordeel zal vellen.