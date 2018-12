Bensafia (Groen) en D’Hose (Open Vld) delen voorzitterschap gemeenteraad Redactie

16 december 2018

00u08 0 Gent Nieuw in de volgende legislatuur is de rol van de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad. In eerste instantie neemt raadslid Zeneb Bensafia (Groen) de taak van gemeenteraadsvoorzitter op zich.

Vroeger was die functie gekoppeld aan het burgemeesterschap zoals dat tot nu ook nog het geval was onder het bewind van Daniël Termont. Bensafia wordt bijgestaan door Stephanie D’Hose (Open Vld) als ondervoorzitter. Halverwege de legislatuur wisselt het voorzitterschap tussen beide gemeenteraadsleden.

“Hun opdracht is om de politieke besluitvorming dichterbij de Gentenaars te brengen. Door in te zetten op inspraaktrajecten via de gemeenteraad. Burgers moeten bijvoorbeeld gemakkelijker voorstellen op de agenda van de gemeenteraad kunnen plaatsen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “De besluitvorming moet ook meer uit het stadhuis treden. Met bijvoorbeeld commissies op locatie rond dossiers met een lokale impact waarbij raadsleden actief in debat kunnen gaan met betrokkenen. Zo brengen we het stadsbestuur en de burger dichterbij elkaar.”