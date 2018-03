Belvedère komt piepen 29 maart 2018

02u34 0 Gent De restauratie van de Boekentoren schiet op. De top van de toren, de Belvedère, komt uit de stellingen piepen, en ziet er schitterend uit.

Het vervallen witte schrijnwerk is vervangen door zwart staal, wat nauwer aansluit bij het oorspronkelijke ontwerp van architect Henri Van de Velde. Ook de terrassen zijn vernieuwd. Als er later een publiekslift wordt geïnstalleerd, zullen de Gentenaars eindelijk kunnen genieten van het uitzicht vanop de Boekentoren. De stelling rond de toren wordt nu stelselmatig afgebroken, ook al is de toren nog niet af. De buitenste 'schil' moet nog worden aangebracht, wat begin april zal gebeuren. In augustus starten de werken aan het interieur, maar daar wordt eerst de laatbouw aangepakt. De toren en de Belvedère komen later aan de beurt. (VDS)