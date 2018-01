Beloften Bryan Boussaer en Jules Hesters zijn bezig aan een straf seizoen op de piste 02u25 0

Wielrennen kort

Ook in Bremen waren Bryan Boussaer en Jules Hesters succesvol. Ze schreven de tweedaagse voor beloften op hun naam. Eerder deze winter waren Boussaer-Hesters ook al de sterkste in Londen, Gent en Rotterdam.





De Ster der Vlaamse Ardennen voor junioren wordt dit jaar tijdens het Pinksterweekeinde gereden (19-21/5). De start zal op zaterdag in Erwetegem worden gegeven. Eerst wordt een ploegentijdrit afgewerkt, daarna een korte etappe. Op zondag vormt Oudenhove het decor van de tweede wedstrijddag. De finale zal in Opbrakel worden betwist. Voor deze nationale rittenkoers zijn reeds 25 ploegen ingeschreven. Onder Ons Parike, KTC Cycling Team, Jarface Development Team, Isorex-Tarteletto, Van den Hauwe-Gentse Velosport, Papillon-Rudyco en Van Moer Logistics zullen onze provincie vertegenwoordigen. VC 't Meetjesland vormt een gemengde ploeg met Demer & Dijle.





Het voorbije weekeinde werden bij de jeugd de Belgische kampioenschappen cyclobal op gang gebracht. Wout Oosterlinck en Victor Heirbrant (SNA Gent) wonnen hun drie partijen en delen met het Zwarte Goud Beringen de leidersplaats. Dries Oosterlinck en Swint Verheyen (SNA 2) wonnen één wedstrijd en speelden één keer gelijk. (FHN)