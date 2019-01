Bellot wil alcoholslot in alle bussen en autocars na betrapping van buschauffeurs die schoolkinderen vervoeren Jeffrey Dujardin kv

18 januari 2019

19u08

Bron: eigen berichtgeving, VTM Nieuws 0 Gent Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil een alcoholslot verplichten in alle bussen en autocars. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS nadat twee chauffeurs vandaag op de parking van Flanders Expo werden betrapt op dronkenschap terwijl ze schoolbussen vol kinderen bestuurden.

Voor Bellot is dat de druppel en hij wil nu verplicht een alcoholslot laten installeren bij alle autocars en bussen. Toch belooft dat niet gemakkelijk te zijn. Want zowel voor bestaande als voor nieuwe bussen moet zo’n maatregel op Europees niveau worden beslist.

Daarbij komt dat zoiets voor bestaande bussen niet enkel federaal maar ook gewestelijk goedgekeurd moet worden.

Lees verder onder de foto.

61 bussen gecontroleerd

In totaal werden 61 bussen en hun chauffeurs gecontroleerd op technische eisen, boorddocumenten en alcohol. Met opmerkelijke resultaten. In totaal werd voor 7.548 euro aan boetes uitgeschreven. Veertien bussen vertoonden technische gebreken. Dit ging voornamelijk om het ontbreken van noodhamers, vervallen brandblussers, loshangende vloerbekleding, slecht werkende gordels of ontbrekende pictogrammen.

Vijf chauffeurs bleken niet in orde met hun vervoersvergunning. Zes chauffeurs hadden geen correct reisblad. Er waren ook vijf inbreuken tegen de rij- en rusttijden. Van alle chauffeurs werd ook een alcoholtest afgenomen. Spijtig genoeg liepen twee chauffeurs hier ook tegen de lamp. Hun rijbewijs werd voor enkele uren ingehouden.

Het doel van de actie was om enerzijds de veiligheid van de passagiers te garanderen en anderzijds de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te controleren, zegt de lokale politie. Die werd bijgestaan door een team van de federale politie, de RVA en de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten.