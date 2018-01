Belleman Willy wint Kastaarprijs 02u35 0 WN Willy Van De Putte met zijn trofee, omringd door collega's.

De Kastaarprijs 2017 van sp.a Brugse Poort is uitgereikt aan belleman Willy Van De Putte. Hij treedt daarmee in de voetsporen van illustere voorgangers zoals oud-burgemeester Frank Beke, toneelmaker Arne Sierens en acteur Daan Hugaert. Van De Putte was 25 jaar lang officiële belleman van de stad Gent, tot hij in 2016 zijn bel aan de wilgen hing. "Samen met zijn echtgenote Anita heeft Willy onze stad meer bekendheid gegeven door zijn deelname aan wereldkampioenschappen voor bellemannen in onder meer Australië, Canada en Bermuda", zegt Guy Reynebeau, voorzitter van sp.a Brugse Poort. Om hun oud-collega mee in de bloemetjes te zetten, zorgden enkele Gentse en Oost-Vlaamse bellemannen met klinkende bellen voor een eerbetoon. (YDS)