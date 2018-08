Belga Queen zoekt nieuwe eigenaar online 11 augustus 2018

Het bekende restaurant Belga Queen langs de Graslei in Gent staat over te nemen. De vennootschap Stapelhuis nv, waaronder Belga Queen valt, is begin juli failliet verklaard. De curator stelde daarop het online veilingplatform Vavato uit Sint-Niklaas aan om een nieuwe eigenaar te zoeken. Dat is redelijk ongezien. De Belga Queen is een luxebrasserie gevestigd in een historisch pand uit de 13de eeuw, en bestaat al 15 jaar. Designer-kok Antoine Pinto roerde er in de potten. Het pand is verder ook bekend omwille van de doorzichtige toiletdeuren, die ondoorzichtig worden als je ze op slot draait. Vavato is nu dus op zoek naar een ambitieuze ondernemer om de Belga Queen nieuw leven in te blazen. Een bod op het volledig uitgeruste pand kan vanaf 200.000 euro, en bieden kan nog tot eind deze maand. Er zouden al een 40-tal geïnteresseerden zijn. Bieden kan via www.vavato.com, bij 'veilingen', zoeken op Belga Queen Gent. Het pand is overigens vrij van brouwer. (VDS)