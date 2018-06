Belfortdraak spuwt weer vuur JUBILEUMEDITIE OPENT MET EEN KNALLER SABINE VAN DAMME

27 juni 2018

02u45 0 Gent Op de openingsavond van de Gentse Feesten spuwt de draak op het Belfort vuur. Echt vuur. Dat gebeurde vroeger veel, maar het is wel al geleden van de intrede van koning Willem I in Gent, 203 jaar geleden dus.

Sinds de openingsparade van de Gentse Feesten werd afgeschaft, moet de stad elk jaar op zoek naar een originele manier om de Feesten te beginnen. Makkelijk is het niet, om telkens origineel uit de hoek te komen. Er was al een rouwstoet, georganiseerd door teleurgestelde cultuurspelers, die spontaan overging in een 'alternatieve parade'. We hadden De Langste Fanfare van Die Verdammte Spielerei, en vorig jaar was er een spektakel met vuur dat door de hele stad zou lopen. Mooi was het wel, maar het was eerder een afsluitend spektakel dan een vrolijke bedoening om de boel op gang te trekken.





Spektakel, dat krijgen we dit jaar wél. In de wandelgangen klinkt dat de draak op het Belfort vuur gaat spuwen. Echt vuur, en een steekvlam die goed zichtbaar zal zijn van in de ruime omgeving. Om dat te kunnen verwezenlijken, moest worden overlegd met brandweer, veiligheidsdiensten en monumentenzorg. In een ver verleden stond er een andere draak op het Belfort, en die had effectief een mechanisme om het beest vuur te laten spuwen. Dat gebeurde (voor zover geweten) voor het laatst bij de blijde intrede van koning Willem I en koningin Wilhelmina in Gent op 5 september 1815. De huidige draak heeft geen vuurspuwersmechanisme, en dus moet er manueel worden ingegrepen. En dat is nooit evident, als het om monumenten gaat. Maar dat het zal gebeuren staat vast, het staat zelfs op de affiche van de Feesten. Het draakje op de taart spuwt ook daar al vuur.





De draak zal enkel op de openingsavond, vrijdag 13 juli, spuwen, en dat zal ook pas gebeuren als het donker is, vermoedelijk rond 22.30 uur. Net als bij het openingsevenement van vorig jaar, zijn de optredens op alle pleinen dan al volop aan de gang. Of het beest meerdere keren zal spuwen of slechts één keer, is nog niet duidelijk.





Bliksem

Het zal trouwens niet blijven bij de draak alleen. Er komt ook een Nieuw-Zeelands duo dat als 'vuurkunstenaars' wordt omschreven. Zij zullen, gehuld in speciale pakken, bliksems naar elkaar gooien. Ook dat belooft spectaculair te zijn, en ook hier zou het gaan om échte bliksems. Waar en wanneer deze stuntmannen te bewonderen zullen zijn, is nog niet duidelijk.





De stad is dan ook heel erg karig met commentaar. "Ik zeg niks", reageert feestenschepen Christophe Peeters geheimzinnig. "We willen dat het allemaal zo veel mogelijk een verrassing blijft. Maar dat er 'iets' zal zijn op de openingsavond, dat staat wel vast, ja. We laten de 175ste verjaardag van de Feesten niet passeren zonder knallende start." En nu maar hopen dat het niet regent op 13 juli.