Belangstelling voor open Buffalo-training in gietende regen Sabine Van Damme

14 maart 2019

18u50 0 Gent Hondenweer was het, deze voormiddag. In de gietende regen en de striemende wind hielden de Buffalo’s een open training. En ondanks dat hondenweer kwam daar toch volk naar kijken.

Het zijn spannende dagen voor Buffalo-supporters. Zondag weten we eindelijk of KAA Gent mag meespelen in POI, of niet. Dat zal afhangen van het resultaat van de wedstrijd tegen STVV. Verliezen mogen onze Buffalo’s alvast niet doen.

Deze voormiddag werd een open training gehouden. Die ging door op het Oefencomplex in Oostakker. Het clubbestuur had beloofd alle aanwezige supporters te trakteren op een koffie of een pintje. Maar het was niet daarvoor dat enkele tientallen fans naar Oostakker afzakten. Zij toonden hun steun voor hun favoriete ploeg, en dat konden de drijfnatte spelers best appreciëren. En nu maar hopen dat ze zondag doen wat ze moeten doen.