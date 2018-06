Belangrijke horde voor vernieuwde Belgacomtoren 25 juni 2018

'Het lelijkste gebouw van Gent' is weer een stap dichter bij een totale metamorfose. Al drie jaar geleden werden de toekomstplannen voor de zogenaamde Belgacom-toren aan Portus Ganda voorgesteld, maar de werken konden niet beginnen omdat er nog een ruimtelijk uitvoeringsplan moest goedgekeurd worden. Dat gebeurt vandaag of morgen in de gemeenteraad.





Het vorige plan liet nauwelijks ruimte de grootse herbestemming en herontwikkeling van het voormalige gebouw van de RTT. Dat gebouw is voor veel Gentenaars een doorn in het oog. De betonnen bunker werd in 1972 gebouwd en in 1976 geopend. Het was een ontwerp van vader en zoon Geo en Dirk Bontinck. Belgacom heeft het gebouw al lang geleden verlaten en vandaag zitter er nog een aantal stadsdiensten in het gebouw. Die verhuizen echter naar het Woodrow Wilsonplein waardoor het pand vanaf 2020 geen functie meer heeft.





In 2015 won architectenbureau Coussée & Goris al de ontwerp wedstrijd. Zij willen het vijftig meter hoge gebouw een totale metamorfose geven. Rondom de huidige betonnen gevel komt een glazen schil. Er komen verschillende soorten appartementen en de technische bunker achter de Belgacomtoren wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwbouw. Aan de kant van de Nederschelde wordt het Veermanpark een pak groter. Er komen vier voetbalvelden groen bij en een wandelpad langs het water.





Toch is het nog even wachten tot de vernieuwde Belgacomtoren er is. De verbouwing van het hoofdgebouw is voorzien voor 2020.





