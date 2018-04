Belaging uit liefde, vervolging voor verboden wapendracht 11 april 2018

Een man stond gisteren terecht voor de correctionele rechtbank in Gent voor verboden wapenbezit door de grenzeloze liefde voor zijn ex. Kelly W. was zijn ex aan het belagen in zijn wagen toen hij onder invloed was van alcohol. "Hij was aan haar woning aan het wachten omdat hij bang was de haar nieuwe partner haar iets zou aandoen", zegt zijn advocaat Dennis Van Overstraeten. De politie kwam ter plaatse en trof echter drie plooimessen en een multitoolwapen aan. Een minnelijke schikking van 250 euro betaalde de man niet. Nu riskeert hij een maand cel en 600 euro boete. Uitspraak op 23 april.





(JEW)