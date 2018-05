Bekroonde 'Girl' opent 45ste Film Fest Gent 23 mei 2018

De organisatoren van 'Film Fest Gent' hebben een absolute topper van eigen bodem kunnen strikken om de 45e editie op dinsdag 9 oktober te openen. Het Belgisch langspeeldebuut en prijzenbeest 'Girl' van Gentenaar Lukas Dhont zal het Gentse filmfestival openen in aanwezigheid van de volledige cast en crew. "Wat we nu meemaken met 'Girl', overtreft mijn stoutste dromen. Cannes mag dan wel het grootste festival zijn, maar Gent is het festival dat mij het nauwst aan het hart ligt. Mijn film hier in première laten gaan, is... fantastisch", zegt Lukas Dhont over de selectie.





Tederheid

Ook Patrick Duynslaeger, artistiek directeur van het filmfestival, is lyrisch over de openingsfilm. "Lukas Dhont toont in een pracht van een speelfilmdebuut de dromen en verlangens van een meisje gevangen in een jongenslichaam. Lukas doet dit met een ongelofelijke tact, tederheid en inlevingsvermogen. Dat het tegelijk gaat om de revelatie van een super getalenteerde regisseur en de ultieme speelfilm van afscheidnemend producent Dirk Impens maakt van 'Girl' een heel bijzondere openingsfilm." (YDS)